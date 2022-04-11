Ольга Сумская поделилась жуткими кадрами из Мариуполя: "Слышу голоса похороненных живьем" (видео)

Ольга Сумская шокированная трагедией в Мариуполе / Фото: instagram.com/olgasumska, Коллаж: Сегодня
Сегодня в соцсетях появился новый ролик, снятый в Мариуполе, который ежедневно разрушают оккупанты. Ольга Сумская разместила видео в своем Instagram-профиле.
Известная актриса подчеркнула, что масштаб трагедии в Мариуполе не имеет границ.
Когда смотрю на разрушенный театр, словно слышу голоса мариупольцев, похороненных живыми под этими обломками. Новые страшные кадры разрушенного россиянами Мариупольского драматического театра. Страшное горе, которое ничто в мире не может утешить, – написала Ольга Сумская.
Также сегодня заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламара с позывным "Калина", находящийся в Мариуполе, записал новое видеообращение, в котором призвал выйти на площади своих городов под сине-желтыми флагами в поддержку Украины.
На днях Святослав Вакарчук побывал в Чернигове. Лидер "ОЕ" показал, как рашисты уничтожили "жемчужину" города – стадион имени Гагарина.
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