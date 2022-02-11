Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой Натальей

Ольга Сумская впервые за долгое время опубликовала фото с сестрой Натальей / Фото: instagram.com/olgasumska

Об отношениях Ольги Сумской со старшей сестрой Натальей ходит много слухов. Сама актриса все опровергает и говорит, что они общаются. Теперь артистка решила показать в Instagram архивный снимок со старшей сестрой.

Фото сделано в 1977 году. Наталье 21 год, а Ольге – 11 лет.

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Скриншот: Instagram

Напомним, ранее Наталья в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" признавалась, что за своей сестрой она следит не вживую, а чаще всего благодаря соцсетям.

Она также высказалась против выставления своей жизни напоказ в Сети, как это делает Ольга Сумская.

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Последняя же считает, что они со старшей сестрой очень разные по характеру – Наталья более закрытая, "у нее своя жизнь, свое пространство". Но Ольга уверяет, они с Наталье поддерживают отношения.

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Ранее Ольга Сумская дала эксклюзивное интервью сайту "Сегодня". Актриса рассказала об общении с дочкой, которая живет в России, о браке с Виталием Борисюком, ботоксе и бьюти-процедурах,