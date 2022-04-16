Оля Полякова эмоционально обратилась к Киркорову: Мне стыдно, что я равнялась на тебя!

Скандальное заявление Филиппа Киркорова после двух месяцем молчания показало истинную натуру артиста. Его слова в поддержку Оксаны Марченко и ее супруга-предателя не остались без внимания.

Свое видеообращение к российскому певцу записала Оля Полякова, которая ранее хорошо дружила с Киркоровым и даже считала его примером артиста.

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В Instagram исполнительница публично заявила о том, что ее, уже бывший, друг поддержал "коллаборациониста и предателя, который напрямую причастен ко всем тем ужасам, обрушившимся на Украину". Не могла Полякова проигнорировать и тот факт, что Медведчук вложил немалую сумму для того, чтобы Марченко попала на телевидение.

Сейчас эта лицемерная паломница в косынке обращается к туркам, а не к украинцам. Тебе ее жалко? А украинский народ, который носил тебя на руках, набивал тебе залы, напевал твои песни, обожал тебя, тебе их не жалко? Тех твоих поклонниц, молодых и пожилых, которых физически тысячами убивает твоя страна, убивает и насилует женщин и детей, стирает с лица земли русскоязычные города, в которых звучали твои песни и куда ты мечтал вернуться и где, ты так боялся, что тебя забудут, – высказалась Полякова.

По мнению украинской певицы, Киркоров не встал бы на сторону Медведчука, если бы тот не был миллиардером, а на обычный народ певцу попросту плевать. Причем не только на украинцев, но и на российских солдат, которых отправили в Украину умирать.

Также Полякова вспомнила прошлогодний концерт в Дубае. Тогда Киркоров пригласил ее, однако не предупредил перед выступлением, что концерт будет посвящен "дружбе народов". Тогда, как призналась певица, она смалодушничала и не стала ничего доказывать другу, но серьезно ошиблась.

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Я всегда приводила тебе в пример, благодаря твоей любви к артистам, вниманию и понимаю профессии и души артиста. Это восхищение останется со мной и теперь... как память, память о том, что большие артисты могут оказаться маленькими людьми! Раньше ты был для меня примером личности, настоящей звезды, которая над обстоятельствами, над властью, над богатством, который может быть нравственным ориентиром для миллионов поклонников, который говорит правду признает ошибки. Сегодня я вижу человека, который не способен на большее, чем написать пост в поддержку предателя, вора и лжеца...и миллиардера. Мне стыдно, что я равнялась на тебя! Мне стыдно, что я хотела дружбы с тобой! Я призираю себя, что я себя обманывала, но я получила урок...мы все получили урок! – сказала в обращении Полякова.

Ранее мы сообщали, что суд арестовал имущество Медведчука и его жены Марченко.