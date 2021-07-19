Полякова в колготках в сетку и боди с цепями сразила фанов длинными ногами: Украинская Мадонна!

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Певица Оля Полякова, поклонники которой недавно заподозрили ее в фотошопе, показала фотографии со своих недавних концертов. Звезда отправилась в Кривой Рог, затем в Киев и во Львов, чтобы порадовать более 20 тысяч своих украинских зрителей.
Красочными фото, на которых Оля Полякова была запечатлена во время самых ярких моментов шоу, звезда поделилась в Instagram. В своих нарядах артистка сделала акцент на стройных и длинных ногах – Полякова надела блестящее боди с цепочками, колготки в сетку и обула серебристые ботинки на высоком каблуке.
Кривой Рог – Киев – Львов. Три прекрасных концерта, три тысячи километров переездов и перелётов, более 20 тысяч зрителей! Как же я за этим соскучилась! – написала Оля Полякова.
Оля Полякова сразила шикарной фигурой на концерте / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / Фото: facebook/polyakovamusic
Оля Полякова провела концерты в трех городах Украины / Фото: facebook/polyakovamusic
В комментариях поклонники назвали Олю Полякову украинской Мадонной.
- "Украинская Мадонна"
- "Оля, вы классная"
- "Шикарная"
- "Какие ноги"
Смотрите эксклюзивное интервью с дочкой Оли Поляковой, Машей, о начале ее карьеры и творчестве:
Напомним, что ранее Оля Полякова выпустила клип "Взрослая девочка", в котором, по сюжету, ее клонировали китайцы.
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