Полякова в колготках в сітку і боді з ланцюгами вразила фанів довгими ногами: Українська Мадонна!

"Королева ночі" повернулася до довгоочікуваної концертної діяльності та провела три концерти в Україні. Під час виступів зірка порадувала фанів розкішними вбраннями

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова, шанувальники якої нещодавно запідозрили її в фотошопі, показала фотографії зі своїх недавніх концертів. Зірка вирушила до Кривого Рогу, потім до Києва і до Львова, щоб порадувати понад 20 тисяч своїх українських глядачів.

Барвистими фото, на яких Оля Полякова була зображена під час найяскравіших моментів шоу, зірка поділилася в Instagram. У своєму вбранні артистка зробила акцент на струнких і довгих ногах – Полякова одягнула блискуче боді з ланцюжками, колготки в сітку і взула сріблясті черевики на високих підборах.

Кривий Ріг – Київ – Львів. Три прекрасних концерти, три тисячі кілометрів переїздів і перельотів, поняд 20-тисяч глядачів! Як же я за цим скучила! – написала Оля Полякова.

Оля Полякова вразила шикарною фігурою на концерті / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: facebook/polyakovamusic

Оля Полякова провела концерти в трьох містах України / Фото: facebook/polyakovamusic

У коментарях прихильники назвали Олю Полякову українською Мадонною.

"Українська Мадонна"

"Оля, ви класна"

"Шикарна"

"Які ноги"

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з донькою Олі Полякової, Машею, про початок її кар'єри та творчості:

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова випустила кліп "Доросла дівчинка", в якому, за сюжетом, її клонували китайці.