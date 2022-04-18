Оля Полякова вызверилась на "продажного" Филиппа Киркорова: Он перешел на сторону зла

Оля Полякова жестко прошлась по Филиппу Киркорову / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/fkirkorov

Слова Филиппа Киркорова в поддержку Оксаны Марченко и ее мужа-предателя не остались без внимания. На такую бессмысленную выходку певца отреагировала и Оля Полякова, которая раньше хорошо дружила с ним и даже считала примером для артистов.

В интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24" певица призналась, что дружба с Киркоровым вызывала очень много вопросов у ее поклонников в Украине и у людей, кто ее знал и видел.

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И я все время его защищала, потому что во-первых, любила его по-человечески, поэтому для меня такое разочарование, меня прям вынесло. Он действительно мне ни разу не позвонил по телефону, ни разу не написал ни одного вопроса: "как вы", "как твои дети", "вы живы ли вообще". Но он молчал. Когда ты молчишь, у тебя есть возможность не переходить на сторону зла, хотя бы так. Хотя я считаю, что молчание – это тоже переход на сторону зла, – поделилась звезда.

Оля Полякова также призналась, что с Филиппом Киркоровым они очень часто разговаривали на тему Украины и "он очень скучал, переживал, что его забудут здесь, он хотел вернуться".

Я просто ждала, когда он проявится, когда он сделает хоть какой-нибудь шаг, чтобы я поняла, что у него в голове. И когда он сделал этот шаг... То есть он не поинтересовался, не пожалел никого из Украины... Вот так перейти на сторону зла, вот так в поддержку преступника... Ну, понятно, почему он это сделал, правда. У него там какие-то юбилейные концерты, сорвались спонсоры, все это деньги. Но когда ты продаешься за идею, это хоть можно понять, а когда ты продаешься за бабки – это так мелочно, – отметила артистка.

Также в интервью Оля Полякова рассказала о том, где сейчас находится ее семья.