Осадчая осудила Билозир за публичные претензии к Поляковой и Матвиенко

Катя Осадчая обратилась к Оксане Билозир после ее претензий к Оле Поляковой и Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/kosadcha, instagram.com/oksana.bilozir

Катя Осадчая раскритиковала Оксану Билозир, которая через Facebook пригрозила Оле Поляковой и Тони Матвиенко судом за нарушение авторских прав. Как отметила телеведущая, такие вопросы следует решать в личной беседе.

Оксана Билозир, при всем уважении, это не хорошо во время войны устраивать такого рода разборки. Все делают то, что могут и где могут. Поют, собирают, помогают, сейчас нужно поддерживать каждое начинание и инициативу, а не грозить судом. Мы бы все были рады увидеть ваше исполнение песен на благотворительных концертах. Оксана Билозир, отвечаю в публичном поле, так как вы начали это именно так, – написала Катя Осадчая в Instagram

Катя Осадчая высказались о претензиях Оксаны Билозир к Оле Поляковой и Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/kosadcha

Реклама

Напомним, Оксана Билозир у себя на странице в Facebook заявила, что Оля Полякова и Тоня Матвиенко "нагло перепевают ее песни". Полякова, как утверждает Билозир, перепела Мелодію Скорика, известную, как "Свіча" - посвященную геноциду украинцев из-за Голодомора, Тоня Матвиенко — композицию "Коханий".

Ранее Катя Осадчая высказалась о звездах родом из Украины, которые молчат о войне.