Особняка по соседству с Опрой мало: герцоги Сассекские присматривают квартиру в Нью-Йорке

У пары большие планы на покорение Нью-Йорка / Фото: Getty Images, открытые источники

Пока в сети обсуждали новости о том, что Меган Маркл прекратила королевский патронаж над приютом Mayhew для животных, появились новые сообщения от западных таблоидов об этой паре. Оказывается, принц Гарри и Меган Маркл ищут себе квартиру в Нью-Йорке!

Напомним, сейчас герцоги Сассекские живет в особняке в Монтесито, который они купили в ипотеку за 14,65 миллионов долларов. Но, как оказалось, паре там не совсем комфортно. Ранее, кстати, там были обнаружены человеческие останки во дворе, и этот факт не мог не расстраивать пару, хотя сам район им очень нравился – рядом живут Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.

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особняк Меган и Гарри в Монтесито

Теперь же газета The Mirror пишет, что Меган Маркл и принц Гарри с детьми не чувствует себя в этом доме уединенно и защищенно. И хотя в Нью-Йорке в этом плане ситуация еще хуже, они намерены купить там новое жилье. Сообщается, что герцоги Сассекские намерены поселиться неподалеку от штаб-квартиры ООН.

Это много говорит о планах пары на международную деятельность. А после встречи в штаб-квартире ООН в сентябре прошлого года, где они встречались с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, председателем Группы по устойчивому развитию Аминой Мохаммед, очевидно, они укрепились в своем желании иметь недвижимость в "большом яблоке". Удастся ли паре найти для себя идеальные апартаменты, покажет время.

Меган и Гарри в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

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