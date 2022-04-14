"Оставьте уже меня в покое!": Хейли Бибер снова затравили фанаты Селены Гомес

Хейли Бибер снова травят фанаты Селены Гомес / Фото: Коллаж: Сегодня

Казалось, с момента, когда Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились прошло достаточно времени. Но фанаты Селены Гомес – бывшей девушки Джастина, не могут простить певцу свадьбу с другой. Конечно, армия фанатов Селены отыгрывается на Хейли.

Накануне модель пожаловалась на то, что ей снова не дают покоя и обвиняют в том, чего она даже не делала. Напомним, что Бибер закрутил роман с Хейли уже после расставания с Селеной.

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Джастин и Хейли поженились в 2018 году / Фото: Getty Images

Хейли Бибер опубликовала видео в TikTok и пожаловалась на травлю со стороны пользователей, которые оставляют оскорбительные комментарии под каждым ее постом в соцсетях и практически всегда напоминают ей о Селене Гомес.

Ребята, которые пишут это в комментариях каждый раз, когда я что-то публикую, оставьте меня в покое. Я занимаюсь своими делами. Я ничего не делаю, ничего не говорю. Оставь меня в покое, пожалуйста. Прошло уже достаточно времени, чтобы оставить меня в покое. Я умоляю вас. Это моя единственная просьба. Будьте несчастны где-нибудь в другом месте, пожалуйста, – обратилась к хейтерам Хейли Бибер.

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@haileybieber this is for you guys in my comments every single time I post original sound – Hailey Bieber

У Джастина Бибера и Селены Гомес были длительные отношения, в течении которых они часто расставались и сходились. Окончательно они разорвали связь в 2018 году.

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Совсем недавно, в марте, 25-летняя Хейли Бибер оказалась на больничной койке с серьезным диагнозом – у модели обнаружили поражение головного мозга.

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