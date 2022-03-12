Из-за Джастина Бибера его жена оказалась на грани жизни и смерти

Война в Украине заставила многих из нас забыть о коронавирусе, который по-прежнему угрожает миллионам людей.
От вероятных последствий заболевания серьезно пострадала 25-летняя супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин. Модель оказалась на больничной койке с поражением мозга.
Как рассказала Хейли в Instagram, в четверг, 10 марта, за завтраком ей стало плохо. Девушку доставили в больницу с симптомами, похожими на инсульт. По словам очевидцев, в этом состоянии модель была больше похожа на пожилую женщину, чем на девушку.
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Они обнаружили, что у меня в мозгу образовался очень маленький тромб, что вызвало небольшую нехватку кислорода, но мое тело справилось самостоятельно, и я полностью поправилась в течение нескольких часов. Хотя это определенно был один из самых страшных моментов, которые я когда-либо пережила, сейчас я дома, и у меня в порядке, – поделилась Бибер.
Западные СМИ сообщают, что причиной такого осложнения мог стать коронавирус, которым Хейли заразилась от супруга. Несколько недель назад Джастин Бибер переболел COVID-19 и вполне мог заразить свою жену.
По информации приближенных лиц, сейчас Хейли уже находится дома и чувствует себя лучше.
Также мы не устаем говорить о том, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Об этом читайте далее более детально.
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