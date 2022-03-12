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Из-за Джастина Бибера его жена оказалась на грани жизни и смерти

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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12 марта, 22:44
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25-летняя супруга американского исполнителя Джастина Бибера оказалась в больничной палате с серьезным диагнозом – у модели обнаружили поражение головного мозга
Джастин и Хейли Бибер
Джастин и Хейли Бибер / Фото: instagram.com/justinbieber

Война в Украине заставила многих из нас забыть о коронавирусе, который по-прежнему угрожает миллионам людей.

От вероятных последствий заболевания серьезно пострадала 25-летняя супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин. Модель оказалась на больничной койке с поражением мозга.

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Как рассказала Хейли в Instagram, в четверг, 10 марта, за завтраком ей стало плохо. Девушку доставили в больницу с симптомами, похожими на инсульт. По словам очевидцев, в этом состоянии модель была больше похожа на пожилую женщину, чем на девушку.

Они обнаружили, что у меня в мозгу образовался очень маленький тромб, что вызвало небольшую нехватку кислорода, но мое тело справилось самостоятельно, и я полностью поправилась в течение нескольких часов. Хотя это определенно был один из самых страшных моментов, которые я когда-либо пережила, сейчас я дома, и у меня в порядке, – поделилась Бибер.

Скриншот

Западные СМИ сообщают, что причиной такого осложнения мог стать коронавирус, которым Хейли заразилась от супруга. Несколько недель назад Джастин Бибер переболел COVID-19 и вполне мог заразить свою жену.

По информации приближенных лиц, сейчас Хейли уже находится дома и чувствует себя лучше.

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Также мы не устаем говорить о том, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Об этом читайте далее более детально.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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