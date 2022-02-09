Олигарх, мотоциклист, банщик: как менялись вкусы на мужчин у Анастасии Волочковой

Любимые мужчины Анастасии Волочковой / Фото: открытые источники
Напомним, на этой неделе стало известно о том, что Анастасия Волочкова вернулась к бывшему. Ввиду того, какой резонанс вызвала новость, мы решили рассказать о других мужчинах балерины, с которыми она в свое время строила отношения.
Главные романы Анастасии Волочковой
Фарух Рузиматов
Анастасия Волочкова называет своей первой любовью своего партнера по "Лебединому озеру" - Фаруха Рузиматова. На тот момент звезде было 19 лет. В интервью артистка признавалась, что была без ума от Фаруха и его пластики. Ее также покорила его благородная красота. Но эти отношения долго не продлились. По словам балерины, в отношения вмешалась ее мать, которой парень совершенно не нравился. Она сделала все, чтобы разлучить пару.
Джим Керри
Для многих информация об этом романе станет настоящим открытием. Но, по словам Анастасии Волочковой в интервью "Осторожно, Собчак!", Джим Керри был в ее жизни. Балерина рассказывала Ксении Собчак, что их знакомство состоялось в 2003 году. Узнав о том, что Волочкова танцевала в балете "Жизель", он взял самолет и из Лос-Анджелеса и прилетел в Москву. По словам балерины, они дружили пять лет, а потом стали встречаться. Но отношения ни к чему не привели, так как артистка не планировала покидать Россию, а Керри – Голливуд.
Вячеслав Лейбман
По слухам, бизнесмена Вячеслава Лейбмана Анастасия Волочкова увела у Ксении Собчак. Якобы этот факт и стал яблоком раздора в отношениях двух известных блондинок. Это были краткосрочные отношения, которые позже Волочкова начала по какой-то причине опровергать.
Сулейман Керимов
Отношения с олигархом Сулейманом Керимовым стали для Анастасии знаковыми. Во многих своих интервью артистка называет мужчину главной любовью своей жизни. Их отношения завязались в начале нулевых, но уже в 2003-м они расстались, опять-таки не в последнюю очередь благодаря матери.
Тогда богатый возлюбленный подарил Анастасии роскошную квартиру в центре Москвы и даже обеспечил охраной. От любимого мужчины балерина забеременела, но не смогла признаться ему в этом. Причиной стали его слова о том, что в случае их расставания он отправит ребенка в другой город к его родственникам. Но обстоятельства сложились так, что Волочкова на втором месяце беременности перенесла выкидыш. Затем они с Керимовым расстались, его же она считает виновным в том, что ее "убрали" из Большого театра, якобы это была его месть.
Игорь Вдовин
Бизнесмен Игорь Вдовин смог подарить Анастасии Волочковой сказку в виде роскошной свадьбы. Торжество отгремело в 2007 году, а до этого они стали родителями дочки Ариадны. Как оказалось, официальной росписи с доктором юридических наук и предпринимателем Игорем Вдовиным не было. Этот союз распался уже через год после красивой свадьбы. А затем стало известно, что Игорь Вдовин одолжил у балерины огромные суммы денег, из-за чего Волочкова в 2019-м даже сообщала в полицию.
Бахтияр Салимов, Чермен Дзотов
Бахтияр Салимов также периодически всплывает в ностальгических интервью или публикациях Волочковой. Он был руководителем компании по нефтяным транспортировкам. Они познакомилась на День святого Валентина во время гастролей. Фанаты артистки не догадывались об этом романе. И лишь когда случилась ссора между ним и Черменом Дзотовым, в Сети узнали об этих отношениях.
Имя Чермена Дзотова вы могли слышать в связи с тем, что он обнародовал эротические фотографии Волочковой. Сам Чермен позже говорил, что его "подставил секс-тренер Алекс Лесли".
Владимир Снигирев
В жизни балерины был харизматичный мотоциклист Владимир Снигирев. О нем артистка рассказала публике осенью 2021-го. Мужчина был на 7 лет младше Анастасии и очень трепетно к ней относился. По неизвестным причинам, эти отношения также закончились.
Сергей Кузнецов
Роман с Сергеем Кузнецовым скоропалительно начался и точно так же закончился. С мужчиной, банщиком, звезда балета познакомилась на шоу "Давай поженимся". Они успели вместе отметить Новый год и провести незабываемый отпуск на Мальдивах. Но недавно стало известно об их расставании. Причиной разрыва Волочкова назвала лицемерие, предательство и желание пропиариться на их романе со стороны Кузнецова. Сам же Кузнецов сказал, что Анастасия совершила поступки, за которые он ее простить не может.
Сейчас же все только и говорят, что Анастасия Волочкова вернулась к бывшему возлюбленному Олегу.
То ли еще будет! Мы продолжаем следить за увлекательными перипетиями в жизни Анастасии Волочковой.