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Больше не одна: Анастасия Волочкова вернулась к бывшему (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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9 февраля, 13:18
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Личная жизнь Анастасии Волочковой давно активно обсуждается в СМИ. Да и сама балерина дает достаточно поводов для разговоров
Анастасия Волочкова помирилась с Олегом
Анастасия Волочкова помирилась с Олегом / Фото: скриншот

Не успела Анастасия Волочкова оправдаться после мимолетного романа с банщиком Сергеем Кузнецовым, который находится в украинском розыске, как уже спровоцировала слухи о новых отношениях.

У себя в Instagram балерина опубликовала несколько новых фото с бывшим Олегом. Чтобы избежать лишних вопросов Волочкова закрыла комментарии под публикацией.

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Желаем всем прекрасного дня, – подписала Анастасия фото

Анастасия Волочкова с тем самым Олегом
Анастасия Волочкова с тем самым Олегом / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова помирилась с бывшим
Анастасия Волочкова помирилась с бывшим / Фото: instagram.com/volochkova_art

Напомним, Анастасия встречалась с Олегом в течение 10 месяцев. Пара то расставалась, то мирилась. Балерина долгое время скрывала лицо своего избранника. Она показывала то его тень, то руки в кадре.
После расставания с возлюбленным в прошлом году балерина заявила, что Олег "очень ревнивый и вспыльчивый". Как утверждал Волочкова, избранники воспринимал ее скорее "как кумира", так как давно следил за ее творчеством.

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Личная жизнь Анастасии Волочковой

Романы балерины всегда активно обсуждались в СМИ. Раньше Анастасия Волочкова встречалась с состоятельными мужчинами: олигарх Сулейман Керимов, бизнесмен Вячеслав Лейбман, нефтяник Бахтияр Салимов. Последние же годы балерина крутит романы с мужчинами, которых сама содержит.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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