Откуда комплексы растут: Полякова рассказала, как ее обидел российский продюсер

Оля Полякова боялась петь в начале своей карьеры / Фото: YouTube

В очередном эфире "Взрослых девочек", опубликованном в YouTube, Маша Ефросинина и Оля Полякова затронули тему комплексов и критики. Певица вспомнила, как много лет назад они с мужем были в Монако на празднике, где также присутствовал российский продюсер и композитор Игорь Крутой.

Тогда Оля Полякова еще не была известной певицей, но очень захотела выступить перед гостями. В момент, когда будущая звезда выходила на сцену, Крутой вместе с супругой встали из-за стола и покинули зал.

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Владик мой (супруг Поляковой – Ред.) ему говорит: "Останьтесь, сейчас Олечка будет петь", – вспомнила артистка.

На что композитор, как самой Поляковой потом рассказал ее муж, ответил "что мне там слушать". Оля призналась, что это повлияло на нее очень сильно – она долгое время комплексовала и зажималась. В итоге певица много работала над собой и теперь совершенно не боится критики.

Но те комплексы, та неуверенность в себе, которая у меня возникла после этой фразы... это было очень пренебрежительно и он (Крутой – Ред.) не остался посмотреть. то количество зажимов, которые мне пришлось переработать, то количество неуверенности в себе... не думаю, что я должна была услышать эту фразу, – добавила Оля Полякова.

В шоу Оля вспомнила еще один случай, когда она записывала первый альбом и пришла на студию. Слова одного звукорежиссера выбили артистку из колеи:

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Когда я заходила в студи, сидел такой звукорежиссер и говорил: "О, опять дупло пришло петь". И все, в этот день я ничего не записала. Я записывала песни по полгода, потому что я боялась вообще что-то выдать, потому что я боялась, что не смогу, что меня опять назовут этим дуплом.

Напомним, что недавно Оля Полякова и DZIDZIO выпустили клип на совместную песню, ставшую саундтреком к рождественской комедии. Послушать ее можно здесь.