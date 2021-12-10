Звідки комплекси: Полякова розповіла, як її образив російський продюсер

Оля Полякова боялася співати на початку кар'єри / Фото: YouTube

У черговому ефірі "Дорослих дівчаток", опублікованому в YouTube, Маша Єфросиніна та Оля Полякова торкнулися теми комплексів та критики. Співачка згадала, як багато років тому вони з чоловіком були у Монако на святі, де також був присутній російський продюсер та композитор Ігор Крутий.

Тоді Оля Полякова ще не була відомою співачкою, але дуже захотіла виступити перед гостями. У момент, коли майбутня зірка виходила на сцену, Крутий разом із дружиною встали з-за столу та залишили зал.

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Владик мій (чоловік Полякової – Ред.) йому каже: "Залиштеться, зараз Олечка співатиме", – згадала артистка.

На що композитор, як самій Поляковій потім розповів її чоловік, відповів "що мені там слухати". Оля зізналася, що це вплинуло на неї дуже сильно – вона тривалий час комплексувала та затискалася. У результаті співачка багато працювала над собою і тепер не боїться критики.

Але ті комплекси, та невпевненість у собі, яка у мене виникла після цієї фрази... це було дуже зневажливо, і він (Крутий – Ред.) не залишився подивитися. Та кількість затискачів, які мені довелося переробити, та кількість невпевненості у собі... не думаю, що я мала почути цю фразу, – додала Оля Полякова.

У шоу Оля згадала ще один випадок, коли вона записувала перший альбом та прийшла на студію. Слова звукорежисера вибили артистку з колії:

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Коли я заходила, в студіі сидів такий звукорежисер і казав: "О, знову дупло прийшло співати". І все, цього дня я нічого не записала. Я записувала пісні по півроку, бо я боялася щось видати, бо я боялася, що не зможу, що мене знову назвуть цим дуплом.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова та DZIDZIO випустили кліп на спільну пісню, яка стала саундтреком до різдвяної комедії. Послухати її можна тут.