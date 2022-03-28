Ой, что будет! Андрей Хлывнюк вместе с лидером Pink Floyd Дэвидом Гилмором заинтриговали фанатов

Андрей Хливнюк пообщался с Дэвидом Гилмором / Фото: Instagram

На днях лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк получил ранение во время минометных обстрелов российскими оккупантами. От осколков пострадало лицо артиста.

Поддержать украинского певца решил сам Дэвид Гилмор, фронтмен Pink Floyd. Британский певец отправил сообщение "Бумбоксу", где написал, что хотел бы поговорить с Хлывнюком или другими участниками группы. И вот это произошло!

Реклама

Скриншот Instagram

В Instastories Андрей Хлывнюк опубликовал скриншот их видеосвязи. Впрочем, о чем именно говорили музыканты – остается в тайне. Может, они вместе запишут какой-нибудь трек?!

Скриншот Instagram

Спасибо за поддержку, господин Дэвид Гилмор. Ой, что будет, – коротко написал Хлывнюк.

Кроме того, лидер "Бумбокса" рассказал, как чувствует себя после ранения и показал, как выглядит. Пока артист находится в больнице, но он уверяет, что с ним все в порядке.

Реклама

Прекрасного весеннего дня, друзья! Спасибо за горы добрых слов и нудсиков. Выздоравливаю не по дням, а по минутам! Люблю вас, – написал певец.

Скриншот Instastories

Напомним, раньше Андрей Хлывнюк обращался к российским военным с призывом сложить оружие и отступить.

Помните, что оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.