Падчерица Эминема объявила себя небинарной персоной и попросила называть ее Стиви

Дочка Эминема объявила себя небинарной персоной / Фото: YouTube

В своем TikTok Уитни, а теперь уже Стиви, опубликовала видео, наглядно демонстрирующее все метаморфозы, происходившие с ребенком.

Свой путь к небинарности Стиви сопровождает хэштегами #genderfluid, #bi и #nonbinary.

Небинарность – это обобщающий термин для людей, чья гендерная идентичность не ограничивается только понятием "мужчина" или "женщина" – то есть вне пола или гендера.

Эминем удочерил ребенка своей экс-супруги Ким Скотт в 2005 году. Биологоческий отец девочки скончался в прошлом году в возрасте 40 лет.

На днях стало известно, что 30 июля Ким Скотт попала в больницу после попытки покончить с собой. В 2015 году она попала в аварию, что, как выяснилось позже, также было попыткой суицида.

В прошлом году в дом Эминема ворвался неизвестный и угрожал убить рэпера. Музыкант вывел злоумышленника из дома, передав его охране.

Выяснилось, что Мэттью Хьюз попал в дом рэпера разбив окно кирпичом. Задержанный также называл себя другом Эминема, проживающим поблизости.