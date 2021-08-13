Падчерица Эминема объявила себя небинарной персоной и попросила называть ее Стиви

Дочка Эминема объявила себя небинарной персоной / Фото: YouTube
В своем TikTok Уитни, а теперь уже Стиви, опубликовала видео, наглядно демонстрирующее все метаморфозы, происходившие с ребенком.
@st0nedc0w
forever growing and changing <3 ##greenscreen##genderfluid##bi##lifeoriginal sound – THXOC
Свой путь к небинарности Стиви сопровождает хэштегами #genderfluid, #bi и #nonbinary.
Небинарность – это обобщающий термин для людей, чья гендерная идентичность не ограничивается только понятием "мужчина" или "женщина" – то есть вне пола или гендера.
Эминем удочерил ребенка своей экс-супруги Ким Скотт в 2005 году. Биологоческий отец девочки скончался в прошлом году в возрасте 40 лет.
На днях стало известно, что 30 июля Ким Скотт попала в больницу после попытки покончить с собой. В 2015 году она попала в аварию, что, как выяснилось позже, также было попыткой суицида.
В прошлом году в дом Эминема ворвался неизвестный и угрожал убить рэпера. Музыкант вывел злоумышленника из дома, передав его охране.
Выяснилось, что Мэттью Хьюз попал в дом рэпера разбив окно кирпичом. Задержанный также называл себя другом Эминема, проживающим поблизости.