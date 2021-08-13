Пасербиця Емінема оголосила себе небінарною особою і попросила називати її Стіві

Дочка Емінема оголосила себе небінарною персоною / Фото: YouTube

У своєму TikTok Вітні, а тепер вже Стіві, опублікував відео, яке наочно демонструє всі метаморфози, що відбувалися з дитиною.

Свій шлях до небінарності Стіві супроводжує хештегом #genderfluid, #bi і #nonbinary.

Небінарність – це узагальнюючий термін для людей, чия гендерна ідентичність не обмежується тільки поняттям "чоловік" або "жінка" – тобто поза статтю або гендеру.

Емінем удочерив дитину своєї екс-дружини Кім Скотт в 2005 році. Біологоческій батько дівчинки помер в минулому році у віці 40 років.

Кім Скотт та Емінем / Фото: скріншот з відео

Днями стало відомо, що 30 липня Кім Скотт потрапила до лікарні після спроби накласти на себе руки. У 2015 році вона потрапила в аварію, що, як з'ясувалося пізніше, також було спробою суїциду.

В минулому році в будинок Емінема увірвався невідомий і погрожував вбити репера. Музикант вивів зловмисника з дому, передавши його охороні.

З'ясувалося, що Меттью Гьюз потрапив в будинок репера розбивши вікно цеглою. Затриманий також називав себе другом Емінема, зо живе поблизу.

Як знаменитості переживають розставання, дивіться в сюжеті:

Ще новини по темі: