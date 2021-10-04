Папарацци засняли полуобнаженную Шэрон Стоун на пляже во Франции (фото)

63-летняя Шэрон Стоун позировала на пляже в золотом цветочном топе / Фото: instagram.com/sharonstone

На днях Шэрон Стоун, которая якобы закрутила роман с молодым рэпером, получила награду Golden Icon Award на Цюрихском кинофестивале. Сразу после этого звезду заметили на пляже во Франции, где она снялась в откровенной фотосессии.

63-летняя звезда "Основного инстинкта" позировала перед камерами в золотом топе с эффектным цветочным орнаментом. В перерывах между Стоун была закутана в черную ткань.

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Снимки папарацци разлетелись по Сети. На них можно увидеть, как Шэрон спускается с лодки.

Шэрон Стоун на фотосессии во Франции

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Ранее Шэрон Стоун впечатлила публику Каннского кинофестиваля. На красной дорожке актриса появилась в невероятном голубом платье от Dolce & Gabbana, усыпанном цветами.

Шэрон Стоун надела платье от Dolce & Gabbana для красной дорожки Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Мы также писали, что Шэрон Стоун потеряла маленького племянника – сына ее брата. Мальчик был здоров, но буквально за пару дней ему стало плохо, отказали все органы. Позже Шэрон призналась, что органы 11-месячного Ривера семья пожертвовала нуждающимся.

Шэрон Стоун сидит на сайте знакомств – смотрите об этом видеосюжет: