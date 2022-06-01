Парень Дарьи Петрожицкой довел ее до слез в день рождения, и вот почему

Дарья Петрожицкая показала, где отметила день рождения / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Дарья Петрожицкая не хотела афишировать свою личную жизнь. Но все же звезда поделилась радостной новостью, что в ее жизни есть "тот самый мужчина ее мечты", о котором она не хотела бы говорить. Известно, что актриса после начала полномасштабной войны перебралась к бойфренду в Германию. Сам Алексей украинец, но живет в Гамбурге.

Так как сегодня у звезды сериала "Папик" день рождения, то ее избранник решил преподнести сюрприз, который Петрожицкую растрогал до слез. Алексей отвез Дарью в Диснейленд в Париж. Актриса впервые там побывала, поэтому она была безгранично счастлива.

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В Instagram артистка поделилась несколькими кадрами незабываемого дня.

Петрожицкая находится в отношениях с начала 2021 года / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

31 в Диснейленде. Самый невероятный подарок. Возможно, не ко времени, но оставлю это здесь, потому что наконец плакала от счастья. Поздравляю всех с первым днем лета. Пусть оно будет мирным, – написала Дарья Петрожицкая.

Актриса впервые посетила Диснейленд / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

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Кратко о Дарье Петрожицкой

31-летняя актриса родом из Чернигова. Получила популярность благодаря роли Лизы в телесериале "Папик". В 2020 году стала финалисткой "Голоса страны", а в 2021 году – заслуженной артисткой Украины.

В 2010 году Петрожицкая вышла замуж за однокурсника Алексея Петрожицкого. Пара расписалась после того, как актриса потеряла ребенка. Через пять лет супруги развелись.

С начала 2021 года у Дарьи новые отношения. По словам актрисы, мужчина немного моложе ее и не связан с миром кино. Однако раскрывать его личность артистка пока не планирует.

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