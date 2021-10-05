Первый в мире экипаж с актерами отправился в космос: что будут снимать (фото)

Первый в мире экипаж с актерами отправился в космос на съемки фильма / Фото: Скриншот из YouTube

Несколько минут назад в космос отправился космический корабль с экипажем, который проведет там 12 дней. На борту находятся актеры Юлия Пересильд и Клим Шипенко, с ними также находится космонавт Антон Шкаплеров.

Корабль уже вышел на околоземную орбиту. Он направляется на Международную космическую станцию для съемок фильма "Вызов".

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В космос отправился первый в мире киноэкипаж / Фото: starhit.ru, instagram.com/biletik_vkino

Сообщается, что экипаж чувствует себя хорошо, все проходит в штатном режиме. Команда пробудет в космосе до 17 октября.

Скриншот: видео

За полетом экипажа наблюдает весь мир, в том числе и родные актеров. Запуск корабля был совершен с крупнейшего в мире космодрома Байконур.

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Скриншот: видео

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