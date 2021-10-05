Перший у світі екіпаж з акторами відправився в космос: що будуть знімати (фото)

Перший в світі екіпаж з акторами відправився в космос на зйомки фільму / Фото: Скріншот з YouTube
Кілька хвилин тому в космос відправився космічний корабель з екіпажем, який проведе там 12 днів. На борту знаходяться актори Юлія Пересільд і Клим Шипенко, з ними також знаходиться космонавт Антон Шкаплеров.
До слова, нещодавно всі спостерігали за польотом в космос засновника Amazon Джеффа Безоса з ще трьома туристами.
Тим часом корабель з акторами вже вийшов на навколоземну орбіту. Він прямує на Міжнародну космічну станцію для зйомок фільму "Вызов" .
Повідомляється, що екіпаж почуває себе добре, все проходить в штатному режимі. Команда пробуде в космосі до 17 жовтня.
За польотом екіпажу спостерігає весь світ, зокрема і рідні акторів. Запуск корабля був здійснений з найбільшого в світі космодрому Байконур.
Як акторам вдалося здійснити політ?
Для зйомок фільму було влаштовано ретельний відбір кандидатур, які змогли б відправитися на Міжнародну космічну станцію на зйомки. Актори проходили медичний і творчий відбір. В першу чергу, звичайно, враховувалися фізичні показники.
Екіпаж пройшов тривалу підготовку до польоту, яка почалася 24 травня цього року і тривала до моменту запуску космічного корабля. Актори займалися в Центрі підготовки космонавтів ім. Ю.Гагаріна в Зоряному містечку в Московській області.
Фінальна фаза підготовки проходила на космодромі Байконур з 18 вересня.
Про що фільм виклик?
Жанр фільму "Вызов" – космічна драма. Згідно з сюжетом кінострічки, лікарка протягом місяця змушена готуватися до польоту в космос, щоб врятувати життя астронавта, що знаходиться на МКС (Міжнародній космічній станції).
Як кажуть творці кінострічки, "Вызов" – частина науково-просвітницького проєкту, в рамках якого планується також зняти цикл документальних фільмів про підприємства ракетно-космічної галузі та фахівцях, які беруть участь у виробництві ракет-носіїв, космічних кораблів, наземної космічної інфраструктури.
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