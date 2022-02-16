Певец Александр Положинский подписал контракт на прохождение военной службы

Положинский подписал контракт 15 февраля/Фото: Instagram/oleksandrpolozhyn, коллаж: "Сегодня"
Украинский певец, лидер группы "Тартак" Александр Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных Сил Украины.
Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.
Подробности
"Это должно было случиться дней на 10 раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ", — написал Положинский.
Об артисте
Как пишет Wikipedia, Александр Положинский — украинский певец и шоумен, лидер украинской группы "Тартак", созданной в 1996 году.
Артист родился 28 мая 1972 в Луцке. Петь начал очень рано, когда выступал на праздничных утренниках. В 1987 году, после окончания 8-го класса, поступил во Львовский военный интернат.
Высшее образование — экономическое. Александр окончил экономический факультет Луцкого технического университета по специальности "экономика предприятия" и военный интернат во Львове.