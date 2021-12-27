Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко

Зашквар Netflix

Игры талантов

Топ-сериал

Месть Дантеса

Шоу "Маска". Сезон 2

Сын Макаревича
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Тогда и сейчас: как выглядит украинский певец Панайотов, переехавший в Россию

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
27 декабря, 12:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Многие думают, что экстремально преобразиться и скинуть более 20 килограммов Александр Панайотов смог благодаря голоданию и таблеткам
Как Александр Панайотов выглядел до похудения
Как Александр Панайотов выглядел до похудения / Фото: instagram.com/panaiotov

Иногда кардинальная смена имиджа звезд меняет их жизнь. Так произошло с Александром Панайотовым, которого публика привыкла видеть упитанным и пухлыми щеками. Артист брал харизмой и невероятным голосом, когда его вес превышал 100 кг.

Сейчас Александра не узнать. Он заметно похудел несколько лет назад и с тех пор держит себя в форме. Сейчас его вес около 86 кг, чего певец добился за счет спорта и правильного питания.

Реклама

Похожая история была с Адель. Сейчас британская звезда удивляет своим невероятным видом, хотя когда-то она была совершенно другой.

Как Панайотов выглядел до похудения

В начале 2000-х, в период участия в шоу "Стань звездой" и "Народный артист" Александр Панайотов, который родился в Украине, но затем переехал в Россию, выглядел вот так:

Александр Панайотов до того, как набрал вес
Александр Панайотов до того, как набрал вес / Фото: YouTube

Реклама

Со временем его вес менялся и вскоре артист заметно поправился.

Александр Панайотов в шоу "Стань звездой"
Александр Панайотов в шоу "Стань звездой" / Фото: YouTube

После Александр сменил прическу, а весить стал еще больше. При его высоком росте Панайотов испытывал большую нагрузку на организм.

Реклама

Александр Панайотов до похудения
Александр Панайотов до похудения / Фото: YouTube

Вот еще одно фото Панайотова того периода:

Как раньше выглядел Александр Панайотов
Как раньше выглядел Александр Панайотов / Фото: YouTube

Как Панайотов похудел

После того, как в 2016 году Александр Панайотов удивил публику кардинальными изменениями во внешности – он заметно похудел и изменил имидж, поклонники заговорили о методах похудения, которые использовал певец.

Как Александр Панайотов выглядит сейчас
Как Александр Панайотов выглядит сейчас / Фото: instagram.com/panaiotov

Ходили слухи, что артист употреблял таблетки для похудения, голодал и даже обращался за помощью к хирургу.

Александр Панайотов после похудения
Александр Панайотов после похудения / Фото: instagram.com/panaiotov

Но подобные сплетни исполнитель отрицает. По словам Александра, ему помог спорт, а также правильно питание.

Прошу не приписывать к моим изменениям увлечения к таблеткам, наркотикам, спиртному. И не писать фразы в стиле "что то не так". Повторю — это спорт и правильное питание, — прокомментировал Александр Панайотов слухи о себе.

Как сейчас выглядит Александр Панайотов
Как сейчас выглядит Александр Панайотов / Фото: instagram.com/panaiotov

В своем Instagram-профиле Александр даже сравнивал себя в юности и сейчас. Оказывается, пухлые щечки – его фишка с раннего возраста :)

Александр Панайотов показал себя в детстве
Александр Панайотов показал себя в детстве / Фото: instagram.com/panaiotov

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Мне очень дивно за этим наблюдать и тут вопрос – кто же главный коррупционер?

Юрий Никитин украинский музыкальный продюсер
Скандал набирает обороты
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять