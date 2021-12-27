Тогда и сейчас: как выглядит украинский певец Панайотов, переехавший в Россию

Многие думают, что экстремально преобразиться и скинуть более 20 килограммов Александр Панайотов смог благодаря голоданию и таблеткам

Как Александр Панайотов выглядел до похудения / Фото: instagram.com/panaiotov

Иногда кардинальная смена имиджа звезд меняет их жизнь. Так произошло с Александром Панайотовым, которого публика привыкла видеть упитанным и пухлыми щеками. Артист брал харизмой и невероятным голосом, когда его вес превышал 100 кг.

Сейчас Александра не узнать. Он заметно похудел несколько лет назад и с тех пор держит себя в форме. Сейчас его вес около 86 кг, чего певец добился за счет спорта и правильного питания.

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Похожая история была с Адель. Сейчас британская звезда удивляет своим невероятным видом, хотя когда-то она была совершенно другой.

Как Панайотов выглядел до похудения

В начале 2000-х, в период участия в шоу "Стань звездой" и "Народный артист" Александр Панайотов, который родился в Украине, но затем переехал в Россию, выглядел вот так:

Александр Панайотов до того, как набрал вес / Фото: YouTube

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Со временем его вес менялся и вскоре артист заметно поправился.

Александр Панайотов в шоу "Стань звездой" / Фото: YouTube

После Александр сменил прическу, а весить стал еще больше. При его высоком росте Панайотов испытывал большую нагрузку на организм.

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Александр Панайотов до похудения / Фото: YouTube

Вот еще одно фото Панайотова того периода:

Как раньше выглядел Александр Панайотов / Фото: YouTube

Как Панайотов похудел

После того, как в 2016 году Александр Панайотов удивил публику кардинальными изменениями во внешности – он заметно похудел и изменил имидж, поклонники заговорили о методах похудения, которые использовал певец.

Как Александр Панайотов выглядит сейчас / Фото: instagram.com/panaiotov

Ходили слухи, что артист употреблял таблетки для похудения, голодал и даже обращался за помощью к хирургу.

Александр Панайотов после похудения / Фото: instagram.com/panaiotov

Но подобные сплетни исполнитель отрицает. По словам Александра, ему помог спорт, а также правильно питание.

Прошу не приписывать к моим изменениям увлечения к таблеткам, наркотикам, спиртному. И не писать фразы в стиле "что то не так". Повторю — это спорт и правильное питание, — прокомментировал Александр Панайотов слухи о себе.

Как сейчас выглядит Александр Панайотов / Фото: instagram.com/panaiotov

В своем Instagram-профиле Александр даже сравнивал себя в юности и сейчас. Оказывается, пухлые щечки – его фишка с раннего возраста :)