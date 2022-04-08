Певица Шер жестко "проехалась" по Путину: Он уже несет ответственность за предстоящий голод

Шер жестко высказалась о Путине / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Певица Шер очень обеспокоена тем, что РФ начала войну против Украины и из-за путинских солдат страдает и погибает мирное население, в том числе невинные дети. Раньше звезда даже заявила о готовности принять в собственном доме украинских беженцев, ведь "если бы случилась такая ситуация с ней, кто-то точно пришел бы на помощь".

Также Шер не боится открыто осуждать кремлевского диктатора Путина в кровопролитии. Еще за несколько дней до вторжения артистка назвала российского президента деспотом, которого нужно немедленно остановить.

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В настоящее время Шер распространила в Twitter-аккаунте ссылку на статью Европейского совета по международным отношениям. В тексте говорится, как поддержка Запада, в том числе предоставление оружия, может помочь Украине как можно скорее вывести рашистские войска со своей территории.

Как западное наступательное оружие может помочь Украине победить Россию – Европейский совет по международным отношениям... Путин уже несет ответственность за миллионы беженцев, женщин, детей и предстоящий голод до 500 миллионов людей в мире из-за того, что не будет урожая пшеницы, – дополнительно написала Шер.

Кроме того, Шер распространила ссылку, где люди могут узнать, почему российские оккупанты завозят в Украину мобильные крематории.

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Отметим, что актер Шон Пенн также активно поддерживает Украину с первых дней войны. Так, неделю назад он приехал во Львов, чтобы помогать украинским беженцам.