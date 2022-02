Путинский деспот уничтожает героев: Шер, Стивен Кинг и другие западные звезды встали на защиту Украины

Уже много выдающихся фигур со всего мира высказались после скандальной речи Владимира Путина, в которой он выдвинул Украине ряд обвинений и претензий, а также заявил, что признает "Л/ДНР".

Так, украинские звезды призывали к единству и не падать духом, российские – осудили действия своего президента . Не обошли стороной эту ситуацию и западные знаменитости.

Известные актеры, писатели, певцы и другие деятели культуры публично выразили свою позицию. Что они пишут – читайте дальше.

Популярный американский писатель дал оценку действиям Путина, а также вспомнил о Трампе. По его мнению, президент РФ перед администрацией Байдена сейчас действует опрометчиво.

Mr. Putin ha made a serious miscalculation. He forgot he's no longer dealing with Trump.

Легендарная певица заявила, что Украина важна для США. Также она подчеркнула, что Путин хочет вернуть СССР, сделать Европу слабой и поставить Америку на колени. Поэтому его нужно немедленно остановить.

Why Ukraines Important 2.Putins despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring2 Its Knees,& C ,Division,Weakness.