Путинский деспот уничтожает героев: Шер, Стивен Кинг и другие западные звезды встали на защиту Украины

Весь мир обеспокоен из-за напряженной ситуации в Украине, которую вызвал Кремль. На фоне этого селебретис решили публично поддерживать украинцев

Рассказываем, как западные звезды поддерживают Украину на фоне агрессии РФ. / Фото: Getty Images, Instagram

Уже много выдающихся фигур со всего мира высказались после скандальной речи Владимира Путина, в которой он выдвинул Украине ряд обвинений и претензий, а также заявил, что признает "Л/ДНР".

Так, украинские звезды призывали к единству и не падать духом, российские – осудили действия своего президента . Не обошли стороной эту ситуацию и западные знаменитости.

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Известные актеры, писатели, певцы и другие деятели культуры публично выразили свою позицию. Что они пишут – читайте дальше.

Стивен Кинг

Популярный американский писатель дал оценку действиям Путина, а также вспомнил о Трампе. По его мнению, президент РФ перед администрацией Байдена сейчас действует опрометчиво.

Путин сделал серьезный просчет. Он забыл, что больше не имеет дела с Трампом, – высказался Кинг.

Mr. Putin ha made a serious miscalculation.

He forgot he's no longer dealing with Trump. - Stephen King (@StephenKing) February 23, 2022

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Шер

Легендарная певица заявила, что Украина важна для США. Также она подчеркнула, что Путин хочет вернуть СССР, сделать Европу слабой и поставить Америку на колени. Поэтому его нужно немедленно остановить.

Почему Украина важна для США? Путинский деспот уничтожает героев. Если представится шанс, Путин поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Это оставит Европу маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят поставить нас на колени. И видят отличный случай. Они распространяют ненависть, распределение, слабость, – заявила артистка.

Why Ukraines Important 2.Putins despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring2 Its Knees,& C ,Division,Weakness. - Cher (@cher) February 23, 2022

Cardi B

Рэп-исполнительница заявила, что не станет ни на сторону НАТО, ни на сторону России. Она – за мирных граждан, которые не жалеют ни войны, ни кризиса, ни военного вторжения. Также артистка призвала политиков прийти к логическому решению.

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Хотелось, чтобы эти мировые лидеры перестали фантазировать о власти и подумали, какие граждане действительно страдают. Кроме того, весь мир находится в упадке. Война, санкции, вторжение должно быть последним, о чем должны беспокоиться эти лидеры, – поделилась звезда.

Кэтрин Винник

Канадская актриса с украинскими корнями и звезда сериала "Викинги" неоднократно демонстрировала поддержку исторической родине.

Кэтрин публиковала фото в Сети, позируя в вышиванке и на фоне монумента "Родина-мать". Также она выражает слова поддержки Украине.

Роберт Вайд

Американский режиссер, которого все знают по мемам R.Weide, в такое напряженное время опубликовал в Twitter фото, сделанные в Киеве еще девять лет назад.

Последние дни метелика для моего бревна, что фото было сделано в Киеве 9 лет назад. Здесь есть некоторые другие. pic.twitter.com/BjTHQo9Zy6 - Robert B. Weide (@BobWeide) February 22, 2022

Таким образом, он поддержал Украину. Кроме того, Вайд назвал президента РФ – вирусом.

Ранее мы сообщали, что актер Михаил Боярский встал на защиту Владимира Путина.