По глазам все видно: Елена Зеленская показала новогоднее фото с уставшим президентом

Зеленские опубликовали совместное новогоднее фото / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
На снимке, опубликованном в Instagram-профиле первой леди, супруги обнимаются на фоне заснеженного дерева. Елена Зеленская стоит сзади президента, одетая в классическое бежевое пальто и белый свитер.
Владимир Зеленский, в похожем черном пальто, нежно держит супругу за руки и улыбается.
В описании к фото пара пожелала всем здоровья, счастья и добра:
В новом 2022-м искренне желаем: близких рядом, здоровье – каждому, возможностей – без границ, уверенности – каждый день, любви в каждое сердце, добра – всем! Пусть это будет чудесный год!
А вот в комментариях некоторые фолловеры выразили беспокойство – президент Украины показался им грустным и уставшим:
- "По глазам видно, как человек за***лся..."
Другие не упустили возможности снова пошутить про скумбрию и армию:
- "В армию провожает"
- "Твое лицо, когда поел скумбрии"
- "Скумбрия по 8 и мясо по 20"
Ранее мы вспоминали ТОП-10 самых красивых образов Елены Зеленской в 2021 году.