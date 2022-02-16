Победителей премии "Оскар-2022" впервые в истории помогут определить зрители

"Оскар" / Фото: Getty Images

Зрители уже успели ознакомиться со всеми номинантами на кинопремию в 2022 году. Теперь они смогут не только болеть за фаворитов, но и получат шанс поддержать их своими голосами.

Оргкомитет "Оскара" заявил, что впервые в истории церемонии появится специальная номинация, в которой награду получит фильм, собравший наибольший отклик от кинофанов.

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Голосование будет проходить в социальной сети Twitter. Чтобы поддержать любимый фильм пользователи должны публиковать посты с названием кинокартины и хэштегом #OscarsFanFavorite.

Публиковать посты в поддержку можно уже сейчас, период проведения голосования продлится до 3 марта.

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Кроме того, фанаты смогут оставить свой голос на официальном сайте церемонии. А также трое из них получат шанс поприсутствовать на 95-й церемонии награждения "Оскар".

На этом приятные бонусы от киноакадемии не заканчиваются. Кроме любимого фильма, зрители могут выбрать и любимую сцену из картины. Для этого нужно поставить хэштег #OscarsCheerMoment.

Пятеро из проголосовавших получат бесплатные билеты в кинотеатры на год, подписку на стриминговые сервисы и эксклюзивные сувениры из магазина музея Академии киноискусства.

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Напомним, что церемония награждения "Оскар" состоится 27 марта 2022 года.