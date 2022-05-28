Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra появились на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Kalush Orchestra появились на Таймс-сквер / Фото: kalush.official

Имя украинских музыкантов сегодня знают во всем мире после грандиозной победы на песенном конкурсе "Евровидение-2022". Даже за океаном в США говорят об украинцах.

Подтверждение этого появилось на главной улице Нью-Йорка. На Таймс-сквер разместили огромный баннер с фотографией Kalush Orchestra. Новостью поделились на официальном аккаунте вещателя "Евровидение" в Украине.

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Фотографию Kalush Orchestra в Нью-Йорке разместил стриминговый музыкальный сервис Spotify.

Фото Kalush Orchestra в Нью-Йорке разместил Spotify / Фото: kalush.official

Музыканты поблагодарили стриминговую платформу за такую поддержку в своих Instastories.

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Теперь Kalush Orchestra можно увидеть на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Спасибо за поддержку, это много значит для нас! – написал коллектив.

Скриншот – instagram.com/suspilne.eurovision

Ранее фронтмену группы Kalush Orchestrа Олегу Псюку присвоили почетное звание в его родном городе, в честь которого и назван коллектив.

Напомним, что после своего возвращения в Украину музыканты присоединились к помощи украинским военным и переселенцам. На днях Kalush Orchestra заявили, что разыграют кубок "Евровидения" и розовую панамку в помощь ВСУ. Средства полученные от проведения розыгрыша пойду в благотворительный фонд Сергея Притулы.