Победительница "Холостяка" Александра Шульгина впервые станет мамой (фото)

Александра Шульгина рассказала о своей беременности / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Беби-бум продолжается! Победительница первого сезона шоу "Холостяка" Александра Шульгина опубликовала фото с округлившимся животиком. Будущая мама не стала рассказывать о своем избраннике, но призналась, она очень счастлива.

Лос-Анджелес подарил мне не только Друга Души но и звездочку, сердце, которой(которого) бьется внутри. Я рада наконец-то поделиться с вами нашим счастьем. Было сложно так долго не рассказывать, но мы хотели насладиться этим волшебным моментом, поэтому молчали до последнего, – написала Александра.

Александра Шульгина / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

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Александра Шульгина / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Напомним, в 2011 году Александра Шульгина победила в первом сезоне шоу "Холостяк". где главным героем был танцор Максим Чмерковский. Пара встречалась несколько месяцев, а затем рассталась.

Шульгина уже долгое время живет в США. Александра активно ведет страницу в Instagram. Она является дипломированным диетологом, фитнес-тренером. О своей личной жизни девушка не распространяется. Она признается, ее избранник не любит публичности. Только на День святого Валентина она показала несколько кадров с любимым.

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