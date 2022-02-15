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MARUV впервые станет мамой (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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15 февраля, 07:53
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Слухи о беременности скандальной певицы ходили не первый день, однако. MARUV не спешила давать комментарие
MARUV подтвердила свою беременность
MARUV подтвердила свою беременность / Фото: instagram.com/maruvofficial

Беби-бум продолжается. Недавно певица Рианна рассекретила свою беременность. Теперь певица MARUV, сообщила, что они с супругом Александром Корсуном готовятся к пополнению в семье.

Артистка решила сообщить радостную новость в свой день рождения, который она отмечает сегодня. Певица опубликовала у себя в Instagram несколько новых фото.

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Та дам! У меня сегодня днюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александром Корсуном в ожидании малыша — считаю это самым потрясающим подарком!

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

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Подписчики в комментариях уже поздравляют будущую маму.

"Ааа, как же мы радыыы! Это потрясающая новость! Будьте счастливы! Вы этого достойны! Самые лучшие и прекрасные!"

"Анюта, радуюсь очень за вас. Счастья вашей семье"

"С днем рождения, вот это новость, вот это я понимаю"

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Стоит отметить, о своей личной жизни певица не любит говорить. MARUV замужем за Александром Корсуном. Пара познакомилась еще во время учёбы в Харькове. Муж MARUV во всем поддерживает певицу и является ее PR-менеджером.

MARUV с супругом Александром
MARUV с супругом Александром / Фото: instagram.com/maruvofficial

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Напомним, в Сети не первый день обсуждают вторую беременность Регины Тодоренко.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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