Победительницей Мисс Вселенная 2021 стала представительница Индии

21-летняя Харнааз Сандху победила в конкурсе "Мисс Вселенная-2021" / Фото: Instagram

С 12 на 13 декабря (по Киеву) прошел финал "Мисс Вселенная 2021", победительницей которого стала представительница Индии – 21-летняя актриса Харнааз Сандху.

Третий раз представительница Индии побеждает в конкурсе "Мисс Вселенная" / Фото: Instagram

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Корону новой Мисс Вселенной передала победительница прошлого года, мексиканская модель Андреа Меса.

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В тройку лидеров Miss Universe также вошли конкурсантки Парагвая – Надя Феррейра и Южной Африки – Лалела Мсване , сообщается на странице конкурса в Instagram

Парагвайская модель стала первой вице-мисс конкурса "Мисс Вселенная-2021" / Фото: Instagram

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Южноафриканская модель стала второй вице-мисс конкурса "Мисс Вселенная" / Фото: Instagram

Напомним, что за титул Мисс Вселенной боролись 80 девушек. Украину в Израиле представляла 27-летняя Анна Неплях, которая вышла на сцену Universe Arena в национальном костюме с орнаментами, которые символизируют все регионы Украины.