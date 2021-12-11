Мисс Вселенная 2021: мы собрали топ-10 самых неординарных национальных костюмов на конкурсе

Украинка Анна Неплях, которая уже показала свой костюм перед началом конкурса, продемонстрировала миру украинскую вышиванку в необычном воплощении.
На предварительно этапе конкурса члены жюри решают, кто же из 80 девушек окажется в финале грандиозного шоу. Конкурсантки должны были удивить судей яркими нарядами, которые бы передавали национальный колорит страны. Главной задачей для девушек было впечатлить жюри и запомниться им своим неординарным нарядом.
ТОП-10 национальных костюмов конкурса "Мисс Вселенная-2021"
Мы решили собрать самые яркие и сложные национальные наряды конкурса. В них точно заметно, что дизайнеры потрудились не только над главными атрибутами страны, но и над эффектностью образа.
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Гондурас
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Южная Корея
Вьетнам
Индия
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В каком наряде была "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях?
В наряде у Анны Неплях использовались различные орнаменты, которые символизируют все регионы Украины.
После проведения конкурса в своем Instagram девушка поделилась впечатлениями от дефиле в национальных костюмах. По ее словам, давалось это очень непросто – в костюме пришлось простоять больше двух часов, еще и на каблуках.
Я не могла пошевелиться. Я не чувствую своего тела и очень устала. Сейчас все, о чем я мечтаю, это смыть косметику и лечь спать, – поделилась Неплях сразу после шоу.
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