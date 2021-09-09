Почему про Чапкиса не вспомнили в новом сезоне Танців з зірками – признание продюсера проекта

Почему про Григория Чапкиса не вспомнили в первом эфире "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Продюсер проекта "Танці з зірками" Владимир Завадюк ответил на один из самых популярных вопросов после первого эфира.

Напомним, что телеканал "Украина" снимает второй сезон самого загадочного шоу на украинском ТВ – "Маска", и уже известны первые три персонажа.

У себя в Instagram он объяснил, что никто про Григория Чапкиса не забыл. Весь сезон проекта посвящен хореографу, а также готовится специальный эфир.

Мы посвящаем Григорию Николаевичу сезон и готовим целый эфир, вдохновленный его талантом. Для нас он легенда и символ шоу, – написал продюсер.

Напомним, знаменитого украинского хореографа Григория Чапкиса похоронили на Байковом кладбище в Киеве 18 июня. Он ушел из жизни 13 июня в возрасте 91 года.

Сын легендарного хореографа, Грег Чапкис, который также занимается танцами, пообещал, что с детьми будет продолжать дело своего отца.

Другие новости о хореографе: