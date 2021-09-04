Создатели Маски показали нового персонажа и он очень крутой: фото белого Тигра

Совсем скоро зрители увидят второй сезон гипершоу "Маска" с неожиданными участниками и любимым звездным составом судей

На шоу "Маска" представили нового персонажа - Тигра / Фото: телеканал "Украина"

Сегодня стало известно, что одним из участников второго сезона шоу "Маска" на телеканале "Украина" станет могущественный белый Тигр. Дизайнер Леся Патока раскрыла секреты создания этой впечатляющей маски, а также призналась, с какими вызовами пришлось столкнуться ее команде.

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Тигр станет такой себе заменой Льву, за маской которого в первом сезоне скрывался Александр Пономарев.

В прошлый раз у нас был мифический черный Лев, а в этом сезоне – уникальный белый Тигр, который занесен в Красную книгу как вымирающий вид. По нашей легенде, он – капитан межгалактического корабля, поэтому Тигр одет в огромный лакированный плащ, украшенный различными наградами, а на его поясе прикреплены такие элементы, как песочные часы и компас, – рассказывает Леся Патока.

Белый Тигр – новый персонаж на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

К слову, чтобы создать этот удивительный темно-синий плащ, его пришлось перекраивать трижды, из-за чего на одежду героя ушло аж 25 метров ткани.

Когти Тигра переделывали тоже три раза, а лапы – пять. Для дизайнера было важно найти ту форму, которая имела бы эстетический вид и позволила герою удобно держать микрофон на сцене.

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Но самым большим вызовом для команды Леси Патоки стало создание невероятного меха персонажа:

Когда мы нарисовали эскиз Тигра, поняли, что никогда в жизни не найдем мех с таким узором. Обзвонили с десяток грумеров, объясняли, что нам нужно, но все отказывались. Поэтому нам пришлось купить машинку для мужских стрижек и самим овладеть техникой груминга. Сначала выстригали мех, создавая уникальный узор, а потом заполняли эти промежутки черной краской. Это очень долгая и кропотливая работа, но результат того стоит.

А вот дольше всего делали голову тигра, поскольку для нее использовали сразу несколько видов меха, применив аппликативного технику. Необычные и брови у этого героя – их создали из различных париков.

Впечатляет и рост этого персонажа – Тигр достигает 2,20 метров. А еще эта маска – самая жаркая из всех, которые пришлось создавать Лесе Патоке, ведь костюм состоит из трех слоев – поролона, меха и лакированного плаща.

Напомним, телеканал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по ​​международному формату The Masked Singer. Ранее создатели проекта представили двух героев нового сезона – изящную маску по имени Скандал и волшебную Фею с крыльями весом 10 кг.

Ждите продолжения самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" на телеканале "Украина".

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Смотрите репортаж с презентации проектов телеканала "Украина":

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