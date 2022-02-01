Почему распались "Время и Стекло": Позитив впервые раскрыл подробности

"Время и Стекло" / Фото: instagram.com/vremyaisteklo

Сейчас бывшая солиста дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева успешно строит сольную карьеру и занимает кресло судьи вокального шоу, где зажгла с военным оркестром.

Поклонники долго гадали, почему же успешный коллектив решил разойтись. Ходили слухи, что отношения между Дорофеевой и Позитивом испортились.

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Раскрыть истинные подробности распада решился Позитив в интервью YouTube-канала Лизы Дидковской.

Все девочки, работающие в группах, хотят в итоге быть сольными артистками. Надя мне неоднократно говорила, что мы заигрались с дуэтом и надо идти дальше. Я бы мог еще поработать в группе. Мне распад казался глупой идеей, но в итоге я согласился. Тут было Надино рвение, она настояла, – рассказала бывший солист коллектива.

Исполнитель заверил, что никаких скандалов с Надей у него не было. Сейчас оба артиста работают в одной студии и, по словам Позитива, продолжают делиться друг с другом творческими планами и идеями.

У нас хорошие отношения. Мы работаем в одной студии, я слышу весь материал, который она готовит. Иногда Надя может обратиться ко мне за советом, ведь мы уже прошли вместе большой путь. Я тоже показываю ей свежие треки, спрашиваю мнения, – рассказал Алексей.

Сейчас Позитив работает над созданием собственных треков и считает, что в скором времени сможет удивить фанатов новым поворотом в карьере.

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Напомним, что ранее Оля Полякова пригрозила Наде Дорофеевой запереть ее в гримерке.