Почему стоит посмотреть кинокомедию Большая Прогулка – объяснение Позитива

Позитив рассказал о съемках в кинокомедии "Большая Прогулка". / Фото: пресс-служба

Уже 24 февраля в кинотеатрах по всей Украине стартует семейная комедия "Большая Прогулка" с поразительным актерским составом. Позитив появится на экранах в совершенно новом амплуа – артист сыграет персонажа Гену.

По словам певца, "Большая Прогулка" – это самая крутая украинская комедия, которую всем стоит посмотреть, особенно в это непростое время.

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Мой персонаж мне очень нравится – это Гена, водитель бандита Хомяка. Гена мечтает быть суперзвездой, но ему нужны деньги. По сюжету я просто делаю все, что мне скажут, чтобы заработать. А также отвезти свою бабушку к подруге, – рассказал о своем экранном герое Позитив.

Позитив сыграет Гену в "Большой Прогулке". / Фото: пресс-служба

Участие в "Большой Прогулке" стало знаковым событием для артиста, поскольку именно в этой комедии он сыграет свою первую большую роль. Музыкант уже снимался в сериалах и исполнял эпизодические роли в кино. Также на съемочной площадке пригодился и опыт многочисленных съемок в клипах.

По словам Позитива, работа над клипом и полнометражным фильмом существенно отличаются.

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Это совсем другой опыт, другие эмоции, совсем по-другому все происходит. В театре нет возможности переснять или переделать. Но в кино всегда веселее, по сути, особенно в комедии. Сколько блуперсов мы смотрим постоянно, где актеры ошибаются – это всегда весело смотреть, а на площадке это веселее, – поделился Алексей.

Позитив сыграл свою первую большую роль в "Большой Прогулке". / Фото: пресс-служба

Музыкант не скрывает, что без ошибок и затруднений во время съемок не обошлось, но коллеги-актеры постоянно друг друга подбадривали и поддерживали. Для Позитива самым сложным оказалось совмещать в своем графике концерты и участие в фильме. Впрочем, как признается артист, все сложности забывались, как только он заходил в кадр.

На вопрос ведущих "Ранку з Україною", почему зрителям стоит посмотреть семейную комедию "Большая прогулка", исполнитель ответил:

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Чтобы увидеть позитив! Вот и все. Больше позитива – нам он нужен сейчас.

"Большую Прогулку" с Еленой Кравец и Юрием Ткачем в главной роли можно будет посмотреть в кино с 24 февраля / Фото: пресс-служба

Коротко о комедии

"Большая Прогулка" – совместный проект телеканала "Украина" и FILM.UA Group, созданный при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

В семейной комедии появится много звезд шоу-бизнеса: Елена Кравец, Юрий Ткач, Андрей Исаенко, Ирина Гатун, Михаил Жонин. А также звездные камео: VERKA SERDUCHKA с мамой и игроки футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов и Евгений Коноплянка.

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. Весенними выходными они решают традиционно выбраться "на шашлыки" – судьба возводит их на одной поляне, которую каждая из семей считает "своей". Неожиданно появляется беглец-коррупционер Хомяк, спрятавший свои деньги на этой же поляне, и его водитель Гена.

Смотрите "Большую прогулку" на больших экранах с 24 февраля 2022 года!

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