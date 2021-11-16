Почему Валерий Меладзе не поет для маленькой дочери колыбельные – признание певца

Валерий Меладзе рассказал о маленькой дочери / Фото: Instagram

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе не афишируют свою личную жизнь. Даже если пара дает интервью, они больше о творчестве. Но в программе "Вечерний Ургант" Валерий Меладзе решил рассказать о семимесячной дочери Агате.

Она уже умеет ползать, садиться. По тем звукам, которые она издает, мы можем понять, чего она хочет , – поделился певец.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева пока не показывают лицо дочери Агаты / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

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А вот колыбельные Меладзе своей маленькой дочери не поет.

Но свои песни я ей пока не ставлю. Более того, когда укладываю Агату спать, не пою ей колыбельные. Я просто не умею петь тихо. Именно поэтому просто шепчу ей что-то на ушко, – рассказал Валерий в новом интервью.

Напомним, экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе состоят в браке с 2014 года. У звездной пары есть два сына — Константин, который родился в 2004 году и Лука, появившийся на свет в 2014 году. В этому году у Альбины и Валерия родилась дочка Агата. Кроме того, у певца есть трое дочерей от первого брака. Известно, что дочки Меладзе не общаются с Джанабаевой.

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