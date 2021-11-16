Чому Валерій Меладзе не співає для маленької дочки колискові – зізнання співака

Валерій Меладзе розповів про маленьку дочку / Фото: Instagram

Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе не афішують своє особисте життя . Навіть якщо пара дає інтерв'ю, вони більше про творчість. Але в програмі "Вечірній Ургант" Валерій Меладзе вирішив розповісти про семимісячну доньку Агаті.

Вона вже вміє повзати, сидіти. За тими звуками, які вона видає, ми можемо зрозуміти, чого вона хоче, – поділився співак.

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва поки не показують обличчя доньки Агати / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

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А ось колискові Меладзе своєї маленької доньки не співає.

Але своїх пісень я їй поки не ставлю. Більше того, коли укладаю Агату спати, не співаю їй колискових. Я просто не вмію співати тихо. Саме тому просто шепочу їй щось на вушко, – розповів Валерій у новому інтерв'ю.

Нагадаємо, екссолістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе одружені з 2014 року . Зіркова пара має двох синів — Костянтина, який народився 2004 року і Лука, що з'явився на світ 2014 року. Цього року у Альбіни та Валерія народилася донька Агата. Крім того, співак має трьох доньок від першого шлюбу. Відомо, що доньки Меладзе не спілкуються із Джанабаєвою.

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