Поем живьем, эмоции даем настоящие: Gena Viter дал советы участникам шоу "Співають всі"

21 августа на канале "Украина" состоится долгожданная премьера вокального шоу. Его особенностью стало то, что судить голосистых участников будут сразу 100 звезд. Одним из них стал певец Gena Viter

Gena Viter дал советы участникам шоу «Співають всі» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певец поделился своей историей, как когда-то сам участвовал в вокальном шоу с которого со скандалом ушел и что важно сделать каждому участнику, чтобы выиграть.

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О формате шоу "Співають всі"

Это реально уникальное, музыкальное шоу. В одном здании находится более 100 известных людей в этой стране, которые имеют свои вкусы, свои взгляды, свои эмоции, и приходят люди из народа, которые имеют бесспорный талант, и они пытаются подняться, для того что б выйти в финал.

Это самое честное шоу. Здесь вообще невозможно купить результат, потому что ты никого не заставишь подняться, если человеку это не нравится.

Если человеку нравится, он начинает подниматься, начинается полное сумасшествие в виде танцев, обсуждений. И это очень круто!

Об участии в конкурсах и советах его участникам

Я участвовал в шоу в далеком прошлом. Все тогда закончилось скандалом, потому что я не захотел платить 10 тысяч долларов, для того, что б попасть в финал в Киеве. У меня таких денег не было, поэтому пришлось признать поражение.

Советі участникам:

Первое, что нужно сделать – победить страх. Это очень сложно. Когда ты выходишь на сцену, то в данный момент решается твоя судьба, жизнь. И вот этот страх нужно побороть, потому что ничего не решается в твоей жизни. Решается будешь ли ты артистом или не будешь. Насколько ты сможешь собраться и беспроблемно выйти перед большой аудиторией.

Нужно показать, на что ты способен. Возможно не совсем чисто спеть, но показать эмоции, что б пошли мурашки по коже. И тогда эта аудитория останется с тобой надолго.

Я всегда говорю, что хороших вокалистов мало. Очень много хороших артистов. Если хочешь слушать хороший вокал, то идите в оперу, а на эстрадную сцену, на рок-сцену должны выходить звезды, должны выходить артисты, личности. Если решаются все эти факторы, тогда рождаются новые звезды.

Gena Viter дал советы участникам шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Реклама

О конкуренции среди членов жюри

Иногда это похоже на "курятник", но это очень круто! Это шоу-бизнес, потому что каждый хочет высказать свое мнение. И здесь самое главное докричатся, что б дали микрофон.

Вот кто не боится эти эмоции проявлять, то это круто! Также очень сложно переговорить девочек. Звонкие голоса и они очень громко разговаривают.

О выступлениях вживую и под фонограмму

На нашей сцене участники будут петь исключительно живьем, ведь за фонограммой можно спрятать большое количество вещей: изменить голос, добавить сумасшедших беков, почистить ноты, а мы хотим, чтобы было честно.

Если ты талант из народа, тебе есть, что показать, и ты не боишься это делать, ведь нужно иметь смелость выйти на сцену, когда перед тобой 100 человек, а это 200 глаз! А еще нужно попасть в ноты, в образ, донести эмоцию!

Поем живьем, эмоции даем настоящие и тот, кто сможет это сделать, будет народным победителем!

Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

Ранее мы писали о первой десятке судей шоу "Співають всі", куда вошли Jerry Heil, Миша Романова и Виктор Павлик.