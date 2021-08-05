Поем живьем, эмоции даем настоящие: Gena Viter дал советы участникам шоу "Співають всі"

Gena Viter дал советы участникам шоу «Співають всі» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Певец поделился своей историей, как когда-то сам участвовал в вокальном шоу с которого со скандалом ушел и что важно сделать каждому участнику, чтобы выиграть.
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О формате шоу "Співають всі"
Это реально уникальное, музыкальное шоу. В одном здании находится более 100 известных людей в этой стране, которые имеют свои вкусы, свои взгляды, свои эмоции, и приходят люди из народа, которые имеют бесспорный талант, и они пытаются подняться, для того что б выйти в финал.
Это самое честное шоу. Здесь вообще невозможно купить результат, потому что ты никого не заставишь подняться, если человеку это не нравится.
Если человеку нравится, он начинает подниматься, начинается полное сумасшествие в виде танцев, обсуждений. И это очень круто!
Об участии в конкурсах и советах его участникам
Я участвовал в шоу в далеком прошлом. Все тогда закончилось скандалом, потому что я не захотел платить 10 тысяч долларов, для того, что б попасть в финал в Киеве. У меня таких денег не было, поэтому пришлось признать поражение.
Советі участникам:
- Первое, что нужно сделать – победить страх. Это очень сложно. Когда ты выходишь на сцену, то в данный момент решается твоя судьба, жизнь. И вот этот страх нужно побороть, потому что ничего не решается в твоей жизни. Решается будешь ли ты артистом или не будешь. Насколько ты сможешь собраться и беспроблемно выйти перед большой аудиторией.
- Нужно показать, на что ты способен. Возможно не совсем чисто спеть, но показать эмоции, что б пошли мурашки по коже. И тогда эта аудитория останется с тобой надолго.
Я всегда говорю, что хороших вокалистов мало. Очень много хороших артистов. Если хочешь слушать хороший вокал, то идите в оперу, а на эстрадную сцену, на рок-сцену должны выходить звезды, должны выходить артисты, личности. Если решаются все эти факторы, тогда рождаются новые звезды.
Gena Viter дал советы участникам шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
О конкуренции среди членов жюри
Иногда это похоже на "курятник", но это очень круто! Это шоу-бизнес, потому что каждый хочет высказать свое мнение. И здесь самое главное докричатся, что б дали микрофон.
Вот кто не боится эти эмоции проявлять, то это круто! Также очень сложно переговорить девочек. Звонкие голоса и они очень громко разговаривают.
О выступлениях вживую и под фонограмму
На нашей сцене участники будут петь исключительно живьем, ведь за фонограммой можно спрятать большое количество вещей: изменить голос, добавить сумасшедших беков, почистить ноты, а мы хотим, чтобы было честно.
Если ты талант из народа, тебе есть, что показать, и ты не боишься это делать, ведь нужно иметь смелость выйти на сцену, когда перед тобой 100 человек, а это 200 глаз! А еще нужно попасть в ноты, в образ, донести эмоцию!
Поем живьем, эмоции даем настоящие и тот, кто сможет это сделать, будет народным победителем!
Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":
Ранее мы писали о первой десятке судей шоу "Співають всі", куда вошли Jerry Heil, Миша Романова и Виктор Павлик.
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