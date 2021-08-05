Співаємо живцем, емоції даємо справжні: Gena Viter дав поради учасникам шоу "Співають всі"

Gena Viter дав поради учасникам шоу «Співають всі» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
Співак поділився своєю історією, як колись сам брав участь у вокальному шоу, з якого зі скандалом пішов і що важливо зробити кожному учаснику, щоб виграти.
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Про формат шоу "Співають всі"
Це реально унікальне, музичне шоу. В одній будівлі знаходиться понад 100 відомих людей в цій країні, які мають свої смаки, свої погляди, свої емоції, і приходять люди з народу, які мають безперечний талант, і вони намагаються піднятися, для того що б вийти в фінал.
Це найчесніше шоу. Тут взагалі неможливо купити результат, тому що ти нікого не змусиш піднятися, якщо людині це не подобається.
Якщо людині подобається, вона починає підніматися, починається повне божевілля у вигляді танців, обговорень. І це дуже круто!
Про участь в конкурсах і поради його учасникам
Я брав участь в шоу в далекому минулому. Все тоді закінчилося скандалом, бо я не захотів платити 10 тисяч доларів, для того, що б потрапити в фінал у Києві. У мене таких грошей не було, тому довелося визнати поразку.
Поради учасникам:
- Перше, що потрібно зробити – перемогти страх. Це дуже складно. Коли ти виходиш на сцену, то думаєш, що зараз вирішується твоя доля, життя. І ось цей страх потрібно побороти, тому що нічого не вирішується в твоєму житті. Вирішується будеш ти артистом або не будеш. Наскільки ти зможеш зібратися і безпроблемно вийти перед великою аудиторією.
- Потрібно показати, на що ти здатний. Можливо не зовсім чисто заспівати, але показати емоції, що б пішли мурашки по шкірі. І тоді ця аудиторія залишиться з тобою надовго.
Я завжди кажу, що хороших вокалістів мало. Дуже багато хороших артистів. Якщо хочеш слухати хороший вокал, то йдіть в оперу, а на естрадну сцену, на рок-сцену повинні виходити зірки, повинні виходити артисти, особистості. Якщо вирішуються всі ці фактори, тоді народжуються нові зірки.
Gena Viter дав поради учасникам шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
Про конкуренцію серед членів журі
Іноді це схоже на "курник", але це дуже круто! Це шоу-бізнес, тому що кожен хоче висловити свою думку. І тут найголовніше докрічатся, що б дали мікрофон.
Ось хто не боїться ці емоції проявляти, то це круто! Також дуже складно переговорити дівчаток. Дзвінкі голоси і вони дуже голосно розмовляють.
Про виступи наживо і під фонограму
На нашій сцені учасники співатимуть виключно живцем, адже за фонограмою можна заховати велику кількість речей: змінити голос, додати божевільних беків, почистити ноти, а ми хочемо, щоб було чесно.
Якщо ти талант з народу, тобі є, що показати, і ти не боїшся це робити, адже потрібно мати сміливість вийти на сцену, коли перед тобою 100 людей, а це 200 очей! А ще потрібно потрапити в ноти, в образ, донести емоцію!
Співаємо живцем, емоції даємо справжні і той, хто зможе це зробити, буде народним переможцем!
Наталя Могилевська, яка стала зоряним капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":
Раніше ми писали про першу десятку суддів шоу "Співають всі", куди увійшли Jerry Heil, Міша Романова та Віктор Павлік.
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