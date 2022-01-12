Похудевшая на 12 килограмм Лолита развлекалась у бассейна в купальнике

Похудевшая Лолита позировала в купальнике

Певица Лолита Милявская, которая недавно остро ответила на предложение клиники пройти реабилитацию от зависимостей, решила провести время у бассейна.

Сейчас исполнительница отдыхает со своим другом дизайнером Игорем Гуляевым в Израиле. Вместе с ним Лолита записывает видеоролики для своего Instagram-аккаунта.

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В очередном видео певица продемонстрировала тело в купальнике и рассказала, что за полгода сбросила 12 килограммов.

В шутку Гуляев назвал Лолиту "ниче такой пенсионеркой" и поинтересовался, правда ли то, что певица удалила себе ребра, чтобы выглядеть стройной. На что Милявская решила ответить с присущим ей юмором.

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А сколько их должно быть? – поинтересовалась певица. – У меня их два! У меня ребра сперли, люди! – пошутила Лолита.

Поклонники оценили юмор российской исполнительницы, а также снова отметили, что фигура Милявской действительно сейчас выглядит подтянутой.

"Лола, вы супер!"

"Шикарна!"

"Спасибо, что поднимаете всегда настроение!"

"Вы потрясающая!"

Скриншот – instagram.com/lolitamilyavskaya/

Многие фанаты Милявской считают, что на Лолиту повлиял развод с ее пятым супругом Дмитрием Ивановым. Именно после окончания отношений певица взялась за себя и серьезно похудела.