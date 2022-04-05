Показала свое настоящее лицо. Илона Гвоздева вспомнила позорный поступок Татьяны Денисовой

Илона Гвоздева высказалась о "молчаливой" Татьяне Денисовой. / Фото: Instagram

С первого дня войны Илона Гвоздева ведет активную борьбу на информационном фронте и рассказывает миру правду о преступлении, которое совершают оккупанты. Также танцовщица предложила звезд – "голубей мира" отправлять на народный суд. Похоже, что в этот список попала и Татьяна Денисова.

Как выяснилось, Гвоздева просила Денисову сказать правду о войне РФ против Украины, но та просто заблокировала ее.

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Танцовщица шокирована, что Татьяна Денисова подло молчит. Как известно, хореограф долгое время работала в Украине после многолетней карьеры в России. Но в самый трудный период она показала свое настоящее лицо.

Татьяна Денисова меня заблокировала. Это был ее кратчайший ответ в истории нашего общения. Поэтому что я здесь могу прокомментировать. Как говорится, молчание это тоже преступление, поэтому мой ответ ясен, – высказалась Илона на YouTube-канале DOROTYE .

Также Гвоздева призналась, что общалась с другими своими коллегами из РФ. Как объяснила танцовщица, они сопереживают и даже помогают украинцам, но не решаются пойти против путинского режима.

В директе они мне расписали, что помогают и переживают, и средства присылают. У меня один вопрос – почему в директ вы можете отвечать, а вслух, у себя на странице – не можете. Вы боитесь потерять карьеру? Так или иначе она скоро у вас закончится, – высказалась танцовщица.

Напомним, Илона Гвоздева из-за войны в Украине вынуждена была с двумя детьми и мамой уехать в Италию.