Полякова в Турции, а Никитюк в Черногории: где этим летом отдыхают звезды шоу-бизнеса

Многие селебритис успели за сезон слетать в отпуск несколько раз. И это не удивительно, ведь из-за пандемии мы так долго не могли выбраться за границу

Где этим летом отдыхают украинские селебритис / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/kosadcha, instagram.com/babkin_official

Если вы еще не плавали в идеальной голубой воде и не прогуливались по красивым улицам города мечты, давайте вместе смотреть фото наших звезд на каникулах и плакать.

Шутка) Обойдемся без слез! Отпуск можно устроить себе даже зимой. Главное – подобрать идеальный маршрут и хорошую компанию.

Итак, где же этим летом отдыхали или отдыхают украинские знаменитости? В прошлом году все дружно исследовали Украину, а в 2021-м популярностью пользуются Египет, Турция, Черногория и Хорватия. Хотя Анастасия Кожевникова из "ВИА Гры" предпочитает Одессу.

Оля Полякова

Королева ночи вместе со своей семьей была в Турции и привезла десятки фотографий в самых разных купальниках.

На фигуру Оли Поляковой можно смотреть бесконечно...

Певица также слетала во Францию этим летом. Она гостила у российской издательницы Ники Белоцерковской. В сторис Полякова рассказывала, что на Лазурном берегу ей очень скучно. Понимаем, Оля...

Леся Никитюк

Звезда "Орла и Решки" и, не побоимся этого слова, инфлюенсер, тоже успела этим летом побывать во многих местах. Леся отметилась в Турции, Черногории, а еще покаталась по Украине.

Смотрим традиционные фото в купальниках:

Купальников у Никитюк – 67. По крайней мере, она так писала в Instagram.

Настя Каменских и Потап

Наша любимая звездная пара загорала и дома, и за границей.

Сейчас Каменских и Потап вместе с близкими проводят время в Хорватии. Настя постит в сторис и профиль фотографии в купальниках, которых у нее не меньше, чем у Никитюк. Но это не точно)

Надя Дорофеева

Экс-участница группы "Время и Стекло" была занята сольным проектом, а потому только сейчас собралась в отпуск. Куда отправится Надя, мы пока не знаем, но вот вам ее классный пляжный лук. Между прочим, в трендовом цвете!

Тина Кароль

Для Тины Кароль это лето тоже оказалось весьма плодотворным, но это не помешало ей в прошлом месяце побывать в Исландии. Неожиданный выбор для лета, не так ли?)

Тина Кароль на отдыхе в Исландии / Фото: instagram.com/tina_karol

В отпуске Тина была вместе с сыном Вениамином.

Тина Кароль отдыхает в Исландии с сыном/Фото: instagram.com/tina_karol

Дима Монатик

Один из самых популярных артистов нашей страны MONATIK после выступления на фестивале в Мариуполе улетел вместе с супругой и сыновьями в отпуск. Дима все чаще стал показывать лица своих детей и делиться их фотографиями в своем Instagram.

Джамала

У Джамалы, как и у Монатика, двое сыновей. Вместе с ними и мужем певица гуляла по Турции, пила кофе и любовалась древней архитектурой Эфеса.

Сергей и Снежана Бабкины

В Эфесе побывали и Бабкины. Сергей в соцсети поделился с фолловерами роскошными видами библиотеки Цельсия.

А Снежана показала, как они с мужем катались на сабах.

А еще Бабкины успели побывать в Италии. Вот такая классная фотография Снежаны на фоне собора.

Екатерина Осадчая

Ведущая недавно порадовала поклонников новостью о своей беременности. В положении Катя выглядит прекрасно и делится фотографиями в купальниках из Одессы и, конечно, Турции.

Если решите провести последние летние дни в Украине, вот вам ТОП-3 популярных курорта с ценами.

Какие курорты выбирают звезды украинского шоу-бизнеса, смотрите в сюжете:

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