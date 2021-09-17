Помирились? Диму Жука и Яну Цыбульскую заметили вместе. Эксклюзив (фото)

Яну Цибульскую и Диму Жука заметили вместе - фото

Хореографы и участники "Танців з зірками" Яна Цыбульская и Дима Жук поженились в 2018 году. Но недавно Яна сообщила, что они с Дмитрием уже не вместе – Жук попросил супругу взять паузу.



Похоже, пауза завершилась! Ведь вчера на вечеринке, которую группа KAZKA устроила в честь одного миллиона подписчиков в YouTube, пара была вместе.

Яна Цыбульская и Дима Жук вместе посетили вечеринку / Фото: Сегодня

Возможно, хореографы пришли поддержать KAZKA по отдельности. Но мы тоже были на этом мероприятии и видели, что Дима и Яна общались в кругу коллег и друг с другом. Не было похоже, что супруги в ссоре, а сам ивент они покинули вместе!

Яна Цыбульская и Дима Жук / Фото: Сегодня

Неужели Яна и Дима решили возобновить отношения? Если так, то мы уверены, что их поклонники, как и мы, будут безумно этому рады! Впрочем, есть вероятность, что супруги все-таки расстались, но решили остаться друзьями.





В соцсетях многие начали предполагать, что Жук и Цыбульская расстались из-за того, что Дима ранее принимал участие в "Танцях з зірками" с Юлией Саниной, к которой у него якобы возникли романтические чувства.

Недавно Яна Цыбульская опровергла эту информацию.

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Дима Жук и Юлия Санина на шоу "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Да и Юля уже много лет в браке с Валерием Бебко, которые является не только ее возлюбленным и отцом их ребенка, но и коллегой по группе The Hardkiss.

Пока что ни Яна, ни Дима не давали в соцсетях дополнительных комментариев. Что будет дальше, покажет только время!

Смотрите эксклюзивное интервью с Юлией Саниной:

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