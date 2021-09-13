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Цыбульская впервые рассказала о расставании с Жуком: Он попросил сделать паузу

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
13 сентября, 00:14
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В апреле этого года хореограф Яна Цыбульская опубликовала пост, в котором рассказала о сложностях и переменах в жизни. В Сети тут же заговорили о том, что Цыбульская рассталась с Димой Жуком и во том винили Юлию Санину
Яна Цыбульская впервые рассказала о расставании с Димой Жуком
Яна Цыбульская впервые рассказала о расставании с Димой Жуком / Фото: instagram.com/tsybulskayana

Яна Цыбульская несколько месяцев ничего не рассказывала о том, что случилось между ней и Жуком, который участвовал в "танцах" с Юлией Саниной в прошлом году.

Оказалось, что сделать паузу предложил Дима. Об этом Яна сообщила во втором выпуске "Танців з зірками".

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Пара была вместе около десяти лет, а поженилась в 2018-м. В начале этого года они расстались.

Это были такие ужасные слухи, что Санина как-то могла повлиять на наши отношения с Димой. Правда в том, что мы выросли, мы стали другими, он попросил, что нам нужно сделать паузу, – поделилась Яна Цыбульская.

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Яна говорит, что она все еще очень сильно любит Диму и надеется, что у них когда-то получится возобновить свою любовь.

Напомним, что в предыдущем сезоне "Танців з зірками" Дима Жук танцевал с Юлией Саниной из The HARDKIS. Пара прошла в финал и уступила первое место Санте Димопулос.

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Тогда зрители шоу обсуждали Жука и Санину как пару – многим казалось, что страсть между парой не только на паркете, но и за его пределами.

Юлия Санина уже много лет замужем. Ее супруг – Вал Бебко – также является ее коллегой по группе. У них есть Сын Даня.

Смотрите эксклюзивное интервью с Юлией Саниной:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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