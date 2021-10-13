Помолодевшая Пугачева появилась на вечеринке с короткой стрижкой (фото)

Алла Пугачева удивила сменой имиджа / Фото: Instagram

Алла Пугачева все чаще стала появляться на светских мероприятиях. Певица вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми посетила день рождения младшей дочери Игоря Николаева – Вероники, которой исполнилось шесть лет.

У себя в Instagram юморист делился только фото Гарри и Лизы. Алла Пугачева с празднования снимком не показывала, но это сделала супруга Игоря Николаева – Юлия Проскурякова.

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На опубликованном кадре в Instagram можно заметить, что Алла Борисовна вновь сменила имидж, появившись с короткими волосами.

Алла Пугачева и Максим Галкин на дне рождения дочери Игоря Николаева / Фото: Instagram

В комментариях многие поздравили дочь Игоря Николаева с днем рождения, но и не могли не прокомментировать новое фото Пугачевой.

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"Все прекрасны. Но немного отступлю от темы. Алла Борисовна супер, пусть возраст будет 35!"

"Алла Борисовна, я вас не узнала. Как вам классно"

"Пугачеву подстригли?"

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Напомним, Алла Пугачева умеет удивлять. Недавно в Сети обсуждали платье артистки, которое она выбрала для вечеринки в честь дня рождения дочери. Алла Борисовна появилась в образе Золушки.