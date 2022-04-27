Позитив потерял отца во время войны: Я просто принял это

У Алексея Завгороднего умер отец / Фото: instagram.com/positiff

Участник группы Mozgi Позитив долго не решался сообщить публике печальное известие о том, что из жизни ушел его отец. В это время музыкант как раз уехал на Западную Украину и первое время ничего не знал о том, что случилось с папой. Об том он рассказал в программе ЖВЛ.

Он умер не из-за войны, по здоровью. Нам его семья, которая там была у него, нам никто, ни моей маме, никто ничего не сказал. Товарищ семейный, с которым я вырос на Троещине и наши родители дружили, позвонил моей маме и сказал о том, что отца уже нет. У меня двоякое чувство. Я просто принял это, сестра плакала, – поделился музыкант.

Скриншот из видео

Позитив признался, что его отношения с отцом были очень напряженными, а последний раз они нормально общались около 15 лет назад, когда Алексею было всего 17 лет. Как рассказал исполнитель, за месяц до смерти отца они с сестрой думали о том, чтобы сделать первые шаги к примирению с ним, но не успели.

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Не было и нет у меня какой-то такой обиды сильной. Просто я понимаю, что у него есть там внуки, другая семья, старшие дети. Он был в порядке, не был один, поэтому я как-то не сильно переживал. Хотелось, конечно, и очень много чего рассказать ему. Но надеюсь, что он сейчас видит. И думаю, что он эти 15 лет видел меня и по телевизору, и в интервью, и все знал. Может, даже поэтому он не хотел с нами общаться, потому что видел все, – рассказал Позитив.

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