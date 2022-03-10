Представитель Газманова опроверг слухи о побеге певца из России

У Газманова опровергли слухи об эмиграции певца из России / Фото: instagram.com/oleggazmanov

Накануне в Telegram-каналах появилась информация о том, что Олег Газманов, которого объявили в международный розыск, собирается получить израильское гражданство.

На самом ли деле ярый поклонник путина испугался "железного занавеса" и решил покинуть россию? Менеджер певца – Сергей Гвоздев – отрицает это.

Реклама

Это очередная фейковая история. Сейчас в Telegram-канале любой может написать что угодно. Никаких предпосылок для того, чтобы он захотел гражданство Израиля, нет, — цитирует Гроздева РИА Фан.

Напомним, что Олег Газманов поддержал российскую агрессию в Украине. Артист считает, что "россия предотвратила большую войну в мире", а также рассказывает своей аудитории, что "если драка неизбежна – бей первым".

Напомним, что в 2014 году правительство Латвии внесло артиста в "черный список" за его "содействие подрыва территориальной целостности и суверенитета Украины". В 2015 году СБУ внесла Газманова в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее Маша Ефросинина назвала россиян слепыми трусами и рабами после бомбардировки роддома в Мариуполе.

Реклама

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.