Олега Газманова заочно арестовали в Украине и объявили в международный розыск

Российские артисты теперь будут нести уголовную ответственность за свои слова в поддержку Владимира Путина и войны в Украине

Олега Газманова арестовали в Украине заочно / Фото: Wikipedia, Facebook

Украинофоб и путинист Олег Газманов, следом за российским режиссером Никитой Михалковым, заочно арестован в Украине из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Кроме того, российского исполнителя объявили в международный розыск. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Украинские прокуроры хорошо отдают отчёт тому обстоятельству, что добровольно вы не явитесь в украинский суд, да и на гастроли к нам в гости вряд ли собираетесь. По этой причине мы вынуждены инициировать процедуру объявления вас в международный розыск. Естественно, зарубежные туры – часть вашей творческой жизни, но с этим считаться мы не сможем, увы, – обратилась к Газманову Венедиктова.

К своему посту, Венедиктова прикрепила копии официальных документов, в которых говорится об аресте Газманова украинскими властями.

Скриншот – facebook.com/irina.venediktova.31

Мы в Украине считаем, что офицеры (они же россияне) сегодня совершают преступления в Украине. И да, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак — только в суде, – подшутила над исполнителем в своем обращении Венедиктова.

Напомним, что Олег Газманов является одним из ярых сторонников Владимира Путина и поддерживает военные действия на территории Украины.

Также в 2014 году правительство Латвии внесло артиста в "черный список" за его "содействие подрыва территориальной целостности и суверенитета Украины". В 2015 году СБУ внесла Газманова в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

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Раньше Андрей Макаревич объяснил россиянам, почему украинцам не стоит рассказывать о "братских народах". Также Лия Ахеджакова призывает оккупантов одуматься.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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