Премия "Эмми-2021": у HBO – 130 номинаций!

В США назвали номинантов на "Эмми-2021" – главную телевизионную премию, победителей которой объявят на церемонии награждения 19 сентября

Сериалы HBO получили 130 номинаций на "Эмми-2021" / Фото: themoviedb.org, warnermedia.com

По числу номинаций на премию "Эмми", полный список претендентов на которую смотрите тут, в этом году лидируют сериалы "Корона" и "Мандалорец" – они представлены в 24 категориях. За ними следуют "Ванда/Вижн" (23), "Рассказ служанки" (21), шоу Saturday Night Live (21), "Тед Лассо" (20), "Страна Лавкрафта" (18), "Ход королевы" (18), "Мейр из Исттауна" (16)" и "Хитрости"(15).

Среди платформ лидирует HBO (Home Box Office), которая является подразделением WarnerMedia с 1990 года. На счету онлайн-платформы целых 130 номинаций! И, кстати, все сериалы и шоу HBO, претендующие на звание лучших из лучших в этом году, доступны к просмотру на OLL.TV.

Среди них, комедийный мини-сериал о стареющей комедиантке "Хитрости", шикарная детективная драма с Кейт Уинслет – "Мейр из Исттауна", нашумевший сериал с Николь Кидман и Хью Грантом "Отыграть назад" и многие другие сериальные новинки, просмотр которых скрасит ваши летние вечера.

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Кстати, у ближайшего конкурента Netflix на одну меньше – 129 номинаций, а замыкает тройку лидеров Disney+ с 71 номинацией.

Премия "Эмми" вручается Академией телевизионных искусств и наук и считается самой престижной наградой за работу на телеэкране, телевизионной версией "Оскара". Победители определяются голосами 23 тысячами членов Академии. Церемония вручения наград состоится 19 сентября в Лос-Анджелесе. Ведущим станет актер Седрик "Развлекатель".

Ранее актер предстоящего международного сериала "Зломовчання" Андрей Исаенко рассказал о работе с Ксенией Мишиной и хорватской командой.